Происшествия

Троих жителей Печор осудили за совершенное 20 лет назад убийство

Печорский районный суд осудил троих местных жителей за совершенное в 2003 году убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В октябре 2003 года в результате конфликта у одного из подсудимых, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, возник умысел на его убийство: ножом он нанес потерпевшему не менее одного удара в область шеи.

Двое других, наблюдавших за товарищем, решили присоединиться, каждый из них по очереди нанес потерпевшему не менее одного удара ножом. Пострадавший погиб на месте от кровопотери.

Подсудимые поместили тело в покрывало, погрузили в моторное судно и вывезли его в Псковское озере, где утопили в воде.

В судебном заседании мужчины вину в совершении преступления признали полностью.

Суд не нашёл оснований для применения в отношении них сроков давности и освобождении от уголовной ответственности за совершенное преступление и признал мужчин виновными. Мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Одному из подсудимых окончательно, с учетом иных приговоров, назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. В пользу вдовы потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.