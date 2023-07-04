Происшествия

Тараканов обнаружили на полках сетевого магазина в Пскове. ФОТО

Тараканов заметили в сетевом магазине в Пскове. Об этом горожане сообщили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Karel Galloger / «ВКонтакте»

«Вчера приходил в магазин на улице Олега Зобова, а там тараканы бегают», – написал автор поста.

В комментариях подписчица группы отметила, что подобное неудивительно. «Они во многих магазинах бегают», – отметила она.

Ещё одна местная жительница поделилась историей, которая произошла с ней после посещения магазина на улице Рокоссовского. «Купила кешью на развес, так чуть Богу душу не отдала в прямом смысле. Тараканов не видела», – рассказала женщина.

К обсуждению подключился представитель сети магазинов. Он отметил, что передаст информацию о случившемся своим коллегам.