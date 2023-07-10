Происшествия

Щенка закинули через забор в псковский зооприют

Щенка закинули через двухметровый забор в зооприют «Шанс» в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Шанс» / «ВКонтакте»

«Перекинули так, что попала девочка в вольер к не самым дружелюбным собакам! Счастье, что случайно оказалась недалеко Саша и услышала визг! Ребенка уже обижали и могли порвать насмерть. Слов нет», - написали сотрудники зооприюта.

В комментариях подписчица группы рассказала, что встречалась с подобной ситуацией.

«У меня частный дом в городе, также перекинули щенка, и наша взрослая собака - немецкая овчарка - его придушила. Так плакали все, но ничего не смогли сделать», - поделилась женщина.

Она также добавила, что каждый год к ней на территорию подкидывают котят.