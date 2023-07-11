Происшествия

Груженый самосвал влетел в магазин в Ленобласти

Гружёный самосвал влетел в витрину магазина в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области.

Фото: Руслан Шилов / «ВКонтакте»

ДТП случилось утром 12 июля. По предварительным данным, грузовик с землей сначала врезался в легковушку, а затем протаранил стену «Магнита» на улице Металлургов, пишет FlashNord.

Сообщается, что персонал и посетители магазина не пострадали. С травмами в больницу был отправлен водитель самосвала. Из кабины его доставали спасатели. Что стало причиной произошедшего, выясняет полиция. Устанавливаются все подробности аварии.