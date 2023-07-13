Происшествия

Актрису Марину Неёлову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии

Советскую и российскую актрису Марину Неёлову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Кадр из фильма «Старая, старая сказка», к/с «Ленфильм», 1968, режиссер Надежда Кошеверова

Все её спектакли в московском театре «Современник» отменены на неопределенный срок.

По информации Telegram-канала Mash, в начале июля актриса почувствовала себя плохо. С болями в животе она обратилась в несколько клиник. Позже актрису положили в столичную больницу — у неё нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит.

На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию. Сейчас Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.