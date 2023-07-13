Происшествия

Россиянка организовала огневую точку с арбалетом у подъезда

В Воронеже женщина с арбалетом охраняет подъезд жилого дома.

Фото: Telegram-канал Baza

В нём должны начать замену лифтов, но не все жильцы с этим согласны, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина с оружием сидит у дома на улице Генерала Лизюкова. «Всё как обычно, привезли лифты... Пусть каждый, кто имеет отношение к этому деянию, лишится самого дорого в жизни», — написала в соцсетях Наталья и организовала огневую точку у подъезда.

Она резко выступает против ремонта лифтов — по мнению женщины, лифты вполне нормальные, а меняют их на средства жильцов дома.