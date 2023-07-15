Происшествия

Пропавшего у «Электрона» в начале лета псковича продолжает разыскивать полиция

Андрея Петрова 1992 года рождения разыскивают в Пскове. Мужчина без вести пропал 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавший проживал на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые короткие волосы.

Мужчина был одет в черную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).