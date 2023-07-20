Происшествия

140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле

140 минометных мин нашли у дома №3г в 1-м переулке Ленкоммуны в Невеле 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Калибр взрывоопасных предметов составил 82 мм. Для их идентификации выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

В этот же день в поле вблизи деревни Видовичи Печорского района была идентифицирована еще одна минометная мина калибра 82 мм. На место отправилась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Днем ранее, 21 июля, минометную мину калибра 82 мм обнаружили вблизи 21-го километра автодороги Крупп - Киршино - Кулье в Печорском районе, а также три взрывоопасных предмета нашли в лесном массиве в близи деревни Усть-Долыссы Невельского района. Для их идентификации выезжали группы разминирования поисково-спасательных отрядов Пскова и Великих Лук.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).