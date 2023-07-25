Происшествия

Несколько псковичей лишились более трех миллионов рублей после общения с «сотрудниками банка»

Трое жителей Пскова поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более трех с половиной миллионов рублей. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в Пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам звонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированный доступ к банковским счетам. А для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали горожанам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

В результате, после общения с нечистыми на руку лицами псковичи лишились денег. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.