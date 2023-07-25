Происшествия

Жителя Пскова наказали за дискредитацию ВС РФ в запрещенной соцсети

Жителя города Пскова привлекли к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в социальных сетях (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина в социальной сети Facebook* (принадлежащей компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации) на своей странице, находящейся в свободном доступе, разместил записи, которые, как отметили в пресс-службе судов, «искажали и дискредитировали задачи по использованию Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации».

Псковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов