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Полицейские провели беседу с матерью детей, повредивших шахматные фигуры в Себеже

Полицейские начали проверку по факту публикации в социальных сетях информации о повреждении шахматных фигур на набережной в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Себежский».

Фото: МО МВД России «Себежский»

Сотрудники ведомства проверили камеры видеонаблюдения и установили, что в шахматные фигуры на набережной ежедневно играет большое количество детей и взрослых. Днем 21 июля в шахматы играли дети, в процессе игры некоторые шахматные фигуры упали.

«В результате от них откололись некоторые детали, поскольку фигуры большие, при этом они сделаны из непрочного материала», - уточнили в ведомстве.

Как рассказали в полиции, в действиях детей не усматривают признаков умышленного повреждения муниципального имущества. С матерью детей провели профилактическую беседу.

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Кроме того, в ведомстве объяснили, как отличить порчу по неосторожности от намеренного вандализма. Акт вандализма – это противоправные действия, направленные на причинение вреда зданиям, сооружениям, строениям, общественному транспорту. Действия должны расцениваться как целенаправленное поведение против объектов. Опасность такого поведения человека или группы лиц в том, что нарушается социальный уклад и спокойствие в обществе.

За правонарушения, совершенные умышленно, предусмотрено уголовное или административное наказание. Если общественное имущество умышленно повреждено или испорчено (например, сломано, повреждено, нанесено граффити), это и есть вандализм.

К общественной собственности в этой категории относятся здания и сооружения, общественный транспорт, остановки и собственность в парках и зонах отдыха. Если прямого умысла не было, виновный к административной ответственности не привлекается.