Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
PERCo расширяет завод в Пскове
удобное страхование
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
учеба в ПАТК
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Княгиня Ольга
Муниципальная реформа три четверти пути
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Происшествия 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену 25.07.2023 12:190 Псковского военного лишили свободы за самовольное оставление места службы 25.07.2023 12:131 Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери 25.07.2023 11:400 Два пожара случилось в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем 25.07.2023 10:510 Псковичей задержали за кражу наушников и еды 25.07.2023 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену
 
 
 
Самое популярное 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 25.07.2023 07:381 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:251 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:534 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери

25.07.2023 12:13|ПсковКомментариев: 1

Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Себежского района.

Фото/видео здесь и далее: администрация Себежского района

«Учитывая интерес значительного числа наших граждан к событию, когда были повреждены новые шахматные фигуры, установленные в городском сквере, мы приняли решение обнародовать сведения об установлении исполнителей этого акта вандализма. К большому нашему сожалению, фигуры были повреждены малышами, которые использовали их не по прямому назначению. Ладно малыши, которые еще не понимают, что творят. Но повреждения части фигур были нанесены на виду у матери этих детишек», - рассказали в администрации.

В муниципалитете отметили, что женщина никаких действий про прекращению действий своих детей не предпринимала.

«Это очень печально. Мы специально даем фрагменты видео низкого качества. В реальном видео все детали происходящего видны очень хорошо. На одном из скриншотов стрелкой показана фигура, на которой в тот момент навершие уже отсутствует. На последнем видео четко заметно, как женщина положила на верх фигуры оторванное навершие, которое тут же упало на землю. Мы очень надеемся, что приведенное видео сможет предостеречь потенциальных желающих от повторения подобных действий», - добавили в администрации.

Теги: #Себежский район #шахматы #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 33 человека
Сюжет: Без культуры в голове: факты вандализма в Псковской области Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери Вандалы повредили новые фигуры на шахматном поле в Себеже Вандалы разбили стекло автобусной остановки, которая «прилегла» на Завеличье Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе Вандалы нанесли надпись на отремонтированный Троицкий мост в Пскове Крест у родника в Псковской области сломали вандалы Необычные таблички установили на месте украденных цветов на клумбе в Невеле. ФОТО Вандалы испортили лифт многоэтажки под Псковом Вандалы повредили комплекс фотовидеофиксации на Северном обходе Пскова Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей Полицейские нашли подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки в Пскове Владимир Кузь: Юные вандалы не понимают, что рушат построенное на деньги их родителей «Ошапуркинг» бессмысленный и беспощадный Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина Крушителем остановки в центре Пскова может оказаться лось, полиция проверяет информацию Следственно-оперативная группа выехала к поврежденному остановочному павильону в Пскове Заявление в полицию подали по факту повреждения остановочного павильона и спортплощадки в Пскове Баскетбольная площадка горела в псковском парке имени Юрия Гагарина Вандалы разбили остекление остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове Костер развели на гранитной звезде у Вечного огня в Дедовичах Дело по разгрому подростками туалета в псковском парке переквалифицировали Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их Следственно-оперативная группа выехала к разрушенному вандалами туалету в Пскове Вандалы снова разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО Вандалы вырвали «с корнями» скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове Вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО «Пусть вам будет стыдно»: вандалы сломали качели в Острове Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье Звезду Красной армии на памятнике в Локнянском районе залили монтажной пеной Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове Непризнанные и беспощадные Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе «Ураган человеческой невоспитанности» снёс скамейки и урны в Опочке Вандалы сломали качели в Кунье Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно Вандалы сломали качели на улице Красноармейской в Пскове Вандалы разгромили выставку археологов в Пскове. ФОТО Вандалы с нашего двора Вандалы облили автомобиль краской в псковской деревне Борисовичи. ФОТО Интерактив: Десятки пластиковых кресел сломали вандалы на стадионе «Локомотив» в Пскове Вандалы разгромили скамейки у рыбопитомника в Великих Луках Вандалы «порезвились» ночью в островском Парке Победы Вандалы разломали щиток с расписанием автобусов в Острове Вандалы выламывают общественные урны в Дедовичах Под влиянием внезапного приступа агрессии пскович разбил окно в Родине. ВИДЕО Вандалы разнесли в щепки фигуры уличных шахмат в Себеже. ВИДЕО Вандалы полностью уничтожили общественный туалет в парке Строителей в Пскове В Пскове сломали перила лестницы, ведущей на стену Окольного города. ФОТО Вандалы разгромили детский игровой домик в Печорах Звезду и мужской половой орган нарисовали дети на чужом автомобиле в Пскове Неизвестные сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках Вандалы сломали забор в островском спортивно-оздоровительном центре «Юность» Вандалы повредили указатель на железнодорожной станции Дедовичи Неизвестные выкопали ивы и туи у обелиска Славы в Великих Луках Следователи проводят проверку по факту повреждения памятника в Острове Психически нездоровый вандал расколол мемориальные плиты в Острове В псковском парке Строителей вандалы выломали дверь в общественный туалет Вандалы разрисовали окрашенную стену на набережной реки Великой в Пскове Ирина Голубева назвала вандализм социальной проблемой Признание в любви испортило отреставрированный склон Снетогорского монастыря Вандалы разгромили детскую площадку в Черехе Бескультурье в голове Инсталляцию «Псков - любовь» после ремонта перенесут к аэропорту Вандалы повредили солнечные часы у Мирожского монастыря в Пскове Инсталляцию «Псков — любовь» испортили вандалы Вандалы разбили стекла автобазы «Псковских теплосетей» Вандалы расписали башню и часть крепостной стены в Пскове Вандалы повредили саженцы деревьев на Четырех углах в Пскове. ФОТО Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове Разбившему окна в псковской школе подростку грозит штраф Директор псковской школы прокомментировала инцидент с разбитыми окнами Крышу дома на улице Вокзальной в Пскове обновили к весне Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе Вандалы повредили детский игровой комплекс на улице Звездной в Пскове Вандалы подожгли мусорный контейнер у ТЦ в Пскове. ВИДЕО Вандалы повредили экспонаты выставки «Пушкин от А до Я» в Пскове Губернатор о вандализме в Финском парке: Все причастные дождутся своей «минуты славы» Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове Акт вандализма произошел в Аллее Героев в Великих Луках Фигуру оленя испортили жители города Дно Вандалов подозревают в порче новогодней инсталляции в Великих Луках В Псковской области участились случаи вандализма Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Печорах Действия вандалов в великолукском парке попали на видео Вандалы разбили фигурку гнома в центре Пскова Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки Вандалы покусились на фигурку гнома в центре Пскова Вандалы разломали выставочный баннер у кампуса ПсковГУ Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове Губернатору пожаловались на очередной факт вандализма в Пскове Опубликовано видео с признанием псковичей в вандализме в Финском парке Разгромивших Финский парк псковичей привлекут к ответственности Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове Фотофакт: В Финском парке Пскова устранили последствия ночного хулиганства Подозреваемого в краже туй с кладбища в Острове устанавливает полиция «Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО Вандалы разрушили контейнерную площадку в Пскове Факт вандализма отмечен на великолукском кладбище Более 15 могил осквернили на кладбище в Невеле Фотофакт: Выставку «Псков в кино» демонтировали на набережной реки Великой Вандалы повредили выставку «Псков в кино» Полиция задержала вандала в великолукском парке Вандалы разрисовали крепость в Великих Луках Волна вандализма докатилась до великолукского пляжа Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках Валерий Тюменцев назвал способ застраховать городские объекты от вандализма «Горько и обидно»: военный памятник осквернили в Великих Луках Фотофакт: Вандалы в Корытовском лесопарке В Великих Луках восстановили поврежденный вандалами памятник Неизвестному солдату Вандалы расписали старинные ворота Великолукской крепости «Единая Россия» поможет восстановить памятник Неизвестному солдату в Великих Луках Памятник Неизвестному солдату в Великих Луках пострадал от огня из-за вандалов Александр Котов призвал бороться с вандализмом Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове Интерактив: Варвары в городе Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка Вандалы разгромили кладбище в Псковском районе Вандалы изуродовали «Лица героев» в Пскове Армен Мнацаканян: Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-ой роты в Острове Фотофакт: Снова вандализм на набережной в Пскове Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове Вандалы осквернили советский танк Т-34 под Нарвой Инвестор - вандалам в Великих Луках: Жаль, что вы пришли с топором в парк Сети теплоснабжения в Пскове пострадали от рук вандалов Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе
25.07.2023, 12:560 Почти 300 кандидатов подали документы на выборы депутатов в Псковской области 25.07.2023, 12:450 Маршрут общественного транспорта изменится в Великих Луках с 31 июля 25.07.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о магии легендарного «Калейдоскопа» 25.07.2023, 12:250 Коммунист Александр Баев предоставил в избирком фальшивый диплом — Игорь Сопов
25.07.2023, 12:190 Псковского военного лишили свободы за самовольное оставление места службы 25.07.2023, 12:160 Водитель электросамоката скрылся после наезда на девушку в Пскове 25.07.2023, 12:131 Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери 25.07.2023, 12:051 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
25.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 июля 25.07.2023, 12:000 Группы «Меджикул» и «Маркшейдер Кунст» выступят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 25.07.2023, 11:570 «Кузница»: Месяц до осени – как идет подготовка к новому отопительному сезону? 25.07.2023, 11:430 Лисенок преградил путь автомобилю в Псковском районе. ВИДЕО
25.07.2023, 11:400 Два пожара случилось в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем 25.07.2023, 11:290 В Госдуме предложили запретить регистрироваться на сайтах с иностранных e-mail 25.07.2023, 11:190 «Дело вкуса»: О магии легендарного «Калейдоскопа» 25.07.2023, 11:140 Андрей Турчак: Комплекс принятых ЕР решений предоставил ветеранам и детям участников СВО дополнительные льготы при поступлении
25.07.2023, 11:080 Рост цен на авиаперелеты замедлился в Псковской области в июне 25.07.2023, 11:000 Непригодные для купания места назвал региональный Роспотребнадзор 25.07.2023, 10:510 Псковичей задержали за кражу наушников и еды 25.07.2023, 10:390 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о муниципальном фильтре и «квартете» кандидатов в губернаторы
25.07.2023, 10:330 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку. ВИДЕО 25.07.2023, 10:170 Опубликован список «самых хитрых» управляющих компаний Пскова 25.07.2023, 09:590 В организации убийства псковского предпринимателя подозревают его гражданскую жену 25.07.2023, 09:540 Срочникам при мобилизации разрешат заключать контракты о военной службе на год
25.07.2023, 09:400 Александр Котов: Благодаря профессиональной работе следователей до суда доведены тысячи уголовных дел 25.07.2023, 09:300 PERCo расширяет завод по производству СКУД в Пскове 25.07.2023, 09:150 «Люди труда»: Оставляющий след на дорогах 25.07.2023, 09:000 Долги россиян за месяц выросли на 600 млрд рублей
25.07.2023, 08:450 Работающие псковичи лишь на половину довольны своей профессией - опрос 25.07.2023, 08:300 Врач рассказала, можно ли пить кофе и чай с молоком 25.07.2023, 08:200 Объем выдачи IT-ипотеки вырос в 2,5 раза в 2023 году 25.07.2023, 08:120 Подделку сыра, колбасы и алкоголя предлагают считать преступлением
25.07.2023, 07:570 Рост числа коррупционных преступлений замедлился в России 25.07.2023, 07:381 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 25.07.2023, 07:360 День сотрудника органов следствия России отмечают 25 июля 25.07.2023, 07:190 Взносы в фонд ОМС за детей и пенсионеров предложили выплачивать из федеральных средств
25.07.2023, 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля 24.07.2023, 22:390 25 тысяч кубометров отходов вывезли из Дедовичского района за полгода 24.07.2023, 22:280 Сергей Вострецов: В городе нужно запретить держать собак бойцовых пород 24.07.2023, 22:150 Почти 2 миллиона писем отправили жители Псковской области с начала года
24.07.2023, 22:070 Поставить заглушки на розетки призвали родителей в МЧС 24.07.2023, 22:000 «Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап 24.07.2023, 21:401 Президент подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество 24.07.2023, 21:300 Именитая фигуристка попала в ДТП в Москве
24.07.2023, 21:240 Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи 2023» 24.07.2023, 21:200 Россияне на 25% реже стали совершать интернет-покупки - исследование 24.07.2023, 21:000 Фотовыставка «По Пскову пешком» открылась в городской библиотеке 24.07.2023, 20:530 Продажи элитного жилья выросли в Петербурге
24.07.2023, 20:450 Неделю приемов граждан по вопросам образования организуют в Пскове 24.07.2023, 20:400 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 25 по 27 июля 24.07.2023, 20:360 На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове готовятся к укладке асфальта 24.07.2023, 20:200 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков
24.07.2023, 20:000 В Псковской области выявили предприятие, направившее потенциально опасную продукцию в Петербург 24.07.2023, 19:400 Представительница Великих Лук готовится к финалу «Миссис Россия» 24.07.2023, 19:370 Гдов и Изборск победили во всероссийском конкурсе по благоустройству исторических поселений 24.07.2023, 19:200 Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
24.07.2023, 19:020 Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске 24.07.2023, 18:400 Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными 24.07.2023, 18:252 Евгений Васильев о трудностях депутатской работы и почетных гражданах 24.07.2023, 18:151 Великолучан приглашают принять участие в акции «Скоро в школу»
24.07.2023, 18:000 Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше - опрос 24.07.2023, 17:550 День города глазами горожан: что опубликовали псковичи в соцсетях 24.07.2023, 17:490 Два легковых автомобиля столкнулись на Запсковье 24.07.2023, 17:400 Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове. ФОТО
24.07.2023, 17:310 Чешский солод не пропустили в РФ на границе в Псковской области 24.07.2023, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 июля 24.07.2023, 17:110 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку 24.07.2023, 17:111 Более ста находок сделали археологи в Новосокольническом районе за неделю
24.07.2023, 17:000 Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе 24.07.2023, 16:520 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы. ВИДЕО 24.07.2023, 16:470 Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу 24.07.2023, 16:451 Память княгини Ольги почтили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.07.2023, 16:440 Празднование Дня города Пскова прошло без происшествий - УМВД 24.07.2023, 16:367 Евгений Васильев о памятнике Ленину: Мы увековечиваем не совсем то, что нужно 24.07.2023, 16:330 Свыше 400 псковских семей направили маткапитал на обучение детей с начала года 24.07.2023, 16:251 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru