Происшествия

Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери

Шахматные фигуры в Себеже повредили маленькие дети на глазах у матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Себежского района.

Фото/видео здесь и далее: администрация Себежского района

«Учитывая интерес значительного числа наших граждан к событию, когда были повреждены новые шахматные фигуры, установленные в городском сквере, мы приняли решение обнародовать сведения об установлении исполнителей этого акта вандализма. К большому нашему сожалению, фигуры были повреждены малышами, которые использовали их не по прямому назначению. Ладно малыши, которые еще не понимают, что творят. Но повреждения части фигур были нанесены на виду у матери этих детишек», - рассказали в администрации.

В муниципалитете отметили, что женщина никаких действий про прекращению действий своих детей не предпринимала.

«Это очень печально. Мы специально даем фрагменты видео низкого качества. В реальном видео все детали происходящего видны очень хорошо. На одном из скриншотов стрелкой показана фигура, на которой в тот момент навершие уже отсутствует. На последнем видео четко заметно, как женщина положила на верх фигуры оторванное навершие, которое тут же упало на землю. Мы очень надеемся, что приведенное видео сможет предостеречь потенциальных желающих от повторения подобных действий», - добавили в администрации.