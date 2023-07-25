Происшествия

Телефонные мошенники получили от псковичей ещё более миллиона рублей

Телефонные мошенники ввели в заблуждение жителей Пскова, Великих Лук и Палкино. Горожане в общей сложности лишились более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим позвонили неизвестные, представились, в частности, сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, предоставления дополнительного заработка в сети, а также освобождения родственницы от уголовной ответственности за совершенное ДТП мошенники завладели сбережениями доверчивых людей на общую сумму свыше миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.