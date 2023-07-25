Происшествия

Седой мужчина с татуировкой на руке пропал в Пскове

54-летний Муроджон Иноятов пропал в Пскове. С 20 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На кисти руки у пропавшего есть татуировка. Он был одет в серое пальто, бордовую футболку, синие джинсы и синие кеды.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.