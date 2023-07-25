Происшествия

Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи дновской деревни

Два артиллерийских снаряда обнаружили в Псковской области вчера, 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Хотовань Дновского района идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Еще один артснаряд нашли вблизи деревни Лежно Стругокрасненского района, его калибр - 75 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).