Происшествия

Гранату нашли на приусадебном участке в Новосокольническом районе

Ружейную осколочную гранату обнаружили в Новосокольническом районе 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет нашли на приусадебном участке у дома №6 на улице Центральной в деревне Старосокольнической. Калибр гранаты составил 17 мм.

Для идентификации ружейной осколочной гранаты на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).