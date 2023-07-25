Происшествия

Четыре автомобиля спасли от пожара в Псковской области за сутки

Четыре автомобиля удалось спасти от пожара в Псковской области 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

О первом пожаре стало известно в 7.23. Возгорание произошло на улице Мелиораторов, 30 в Печорах. Хозяйственная постройка выгорела изнутри, от огня удалось спасти три автомобиля. Предварительна причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В этот же день в 15.45 на Красноармейской набережной, 108А в Пскове загорелся автомобиль Audi-100 1987 года выпуска. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.