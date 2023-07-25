Происшествия

Жителя Бежаницкого района наказали за ложный донос на знакомого

56-летнему жителю Бежаницкого района назначили штраф в размере 10 000 рублей за ложный донос в полицию (часть 1 статьи 306 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Приговор по уголовному делу вынес Бежаницкий районный суд. Установлено, что 15 июня мужчина сообщил ложные сведения в отношении знакомого, чтобы того привлекли к уголовной ответственности. Злоумышленник обвинил знакомого в хищении принадлежащих ему 35 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств дела суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.