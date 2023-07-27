Происшествия

«Там остались все вещи и коты»: покупатель не дает псковичке выехать из проданной квартиры

Жительница города Пскова продала квартиру и, не получив деньги от покупателя, потеряла доступ в помещение. Внутри остались личные вещи псковички и коты, однако новый хозяин не собирался отдавать их прежней хозяйке. Подробнее о ситуации женщина рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Софья Кобелева

«Мы продавали квартиру, в этот четверг состоялась сделка. Ипотечная сделка еще не завершена, деньги не перечислены, время на выезд из квартиры было в течение трех недель, условие озвучено устно. При этом вчера будущий хозяин уже поменял замки в мою квартиру!» - поделилась женщина.

По ее словам, покупатель настаивает, что все вещи, оставленные в квартире, принадлежат ему.

«В квартире осталось буквально все – два кота, бытовая техника, телевизор, пылесос, компьютер, шуруповерт, одежда, зубные щетки, все! Мы 20 лет здесь жили!» - рассказала женщина.

Ночью в ситуации разбиралась полиция. Со скандалом бывшей владелице дали возможность эвакуировать котов и вызвать грузчиков, чтобы вывезти из квартиры имущество. При этом сейчас на месте присутствует адвокат будущего хозяина, который, по словам женщины, призывает всех немедленно покинуть помещение.

«Сейчас мы в спешке забираем вещи, а нас пытаются выгнать. Не дают ничего фотографировать, требуют, чтобы мы ушли. При этом мы здесь все еще прописаны», - отметила псковичка.

Квартира находится в доме на улице Карла Маркса.