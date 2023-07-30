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Происшествия

Строения на двух соседних участках подожгли в Гдовском районе

31.07.2023 13:17|ПсковКомментариев: 0

Два пожара из-за поджога произошло в Гдовском районе в преддверии выходных, 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

28 июля в 1.24 стало известно о пожаре в садовом некоммерческом товариществе «Дачное» Гдовского района. В дачном доме полностью закопчена комната и повреждена стена, также на участке сгорел сарай. Предположительная причина возгорания – поджог.

По этой же причине на соседнем участке сгорела баня. Спасти от огня смогли жилой дом и две хозяйственные постройки.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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