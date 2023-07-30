Тела двух человек обнаружили на месте пожара в новосокольнической деревне

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в деревне Пяшино Новосокольнического района 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области
В 00.53 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Чириковской в деревне Пяшино. В результате пожара полностью сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. При ликвидации возгорания обнаружены погибшими мужчина 1951 года рождения и женщина 1954 года рождения.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении внутри дома.
Жителям Псковской области напомнили, что, допуская нарушения требований пожарной безопасности, они создают реальную угрозу для своей жизни и здоровья, а также потери имущества.
Во избежание возникновения пожаров главное управление МЧС Росси по Псковской области напоминает: