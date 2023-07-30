Происшествия

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в новосокольнической деревне

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в деревне Пяшино Новосокольнического района 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В 00.53 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Чириковской в деревне Пяшино. В результате пожара полностью сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. При ликвидации возгорания обнаружены погибшими мужчина 1951 года рождения и женщина 1954 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении внутри дома.

«Подобные пожары случаются из-за безответственного и беспечного отношения людей к огню. Нередки случаи, когда человек в состоянии алкогольного опьянения засыпает на кровати или диване с сигаретой, бросает непотушенные окурки в мусорную корзину или на пол. Итог такой беспечности - пожар. Ведь непотушенный окурок, попадая на горючий материал, начинает тлеть, в результате чего происходит воспламенение», - отметили в МЧС.

Жителям Псковской области напомнили, что, допуская нарушения требований пожарной безопасности, они создают реальную угрозу для своей жизни и здоровья, а также потери имущества.

Во избежание возникновения пожаров главное управление МЧС Росси по Псковской области напоминает: