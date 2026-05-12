Организаторам незаконной легализации иностранцев в Псковской области вынесли приговор

Судья Троицкого районного суда города Москвы вынес приговор участникам межрегиональной группы, которые обвинялись в организации на территории нескольких субъектов Российской Федерации канала незаконной миграции.

По версии следствия, в криминальной схеме были задействованы более десяти соучастников. Они занимались легализацией иностранных граждан путем установления отцовства в отношении детей из числа граждан России.

«С 2019 по 2022 год незаконно получили возможность жить и работать на территории нашей страны не менее тысячи мигрантов из центральноазиатских республик. Доход, извлеченный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил не менее 300 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжалось более полутора лет. За это время на территории Московского региона, Костромской, Владимирской и Ярославской областей проведено множество следственных действий, позволивших сформировать доказательственную базу по всем эпизодам инкриминируемых деяний. Кроме того, в ходе расследования выявлены факты фиктивного установления отцовства в Вологодской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, а также случаи легализации иностранных граждан путем фиктивных браков», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативное сопровождение расследования вели сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в г. Москве проведены обыски в организациях. Изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати различных фирм, предназначенные для подготовки документов в целях незаконной легализации иностранцев, пишет МВД Медиа.

«Участники группы, в том числе ее организатор, признаны виновными в совершении всех инкриминируемых преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ, и приговорены к различным видам наказания. Разрешения на временное проживание и виды на жительство, выданные иностранным гражданам на основании свидетельств об установлении отцовства в отношении несовершеннолетних, как и сами свидетельства, аннулированы. В нескольких случаях иностранцы смогли получить гражданство Российской Федерации, которое в настоящее время прекращено», – сообщила Ирина Волк.