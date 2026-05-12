 
Происшествия

Женщина получила срок за убийство сожителя в Плюсском округе

0

Женщину осудили за убийство сожителя в Плюсском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие и суд установили, что 14 декабря 2025 года в ночное время пострадавший совместно с сожительницей находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026