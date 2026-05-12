Женщина получила срок за убийство сожителя в Плюсском округе

Женщину осудили за убийство сожителя в Плюсском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие и суд установили, что 14 декабря 2025 года в ночное время пострадавший совместно с сожительницей находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.