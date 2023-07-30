Происшествия

Мину времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Псковском районе идентифицировала минометную мину калибра 120 мм. Также в тот же день в Порховском районе идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).