Происшествия

Грозовой разряд стал причиной пожара в гдовской деревне Кануновщина

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Кануновщина Гдовского района 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

О возгорании в МЧС сообщили в 23:01. По предварительной информации, причиной пожара стал грозовой разряд молнии. От огня удалось спасти жилой дом и баню.

В этот же день в деревне Гривино Новоржевского района также сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри надворной постройки.

В МЧС напомнили, если гроза застала в доме:

нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливать печь или камин, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривать по телефону;

во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.