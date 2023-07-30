Происшествия

Жительница Пскова «одолжила» мошеннику 20 тысяч рублей

Жительница Пскова стала жертвой мошенников при попытке помочь брату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась женщина 1986 года рождения, она пояснила, что днем неизвестный написал ей в мессенджере от имени брата. Собеседник попросил одолжить крупную сумму денег - 20 тысяч рублей. Потерпевшая решила помочь родственнику и перевела деньги на указанный счет, а после выяснила, что никакой помощи брат не просил. Псковичка поняла, что попалась на уловку мошенников.

По данному факту возбудили уголовное дело.