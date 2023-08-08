Происшествия

Двух девушек задержали за кражу сладостей в магазине на улице Труда в Пскове

Двух псковичек задержали за кражу сладостей в магазине на улице Труда 7 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники отдела Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух псковичек, которые пронесли через кассовый узел кондитерские изделия, при этом, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства девушек передали сотрудникам полиции.