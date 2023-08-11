Происшествия

Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские

Полицейские установили хулиганов, повредивших автомобили и домовое имущество на улице Владимирской Псковского района 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Татьяна Румянцева

Происшествие произошло 11 августа около 3.40 и попало на камеры видеонаблюдения. Утром владельцы транспорта обратились в ОМВД России по Псковскому району с заявлениями о повреждении имущества: у машин и автоприцепа были порезаны шины, выбиты стекла. По данному факту начали незамедлительную проверку и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных лиц.

Кроме того, в результате мониторинга социальных сетей и СМИ полицейские установили факт повреждения общедомового имущества в этом же микрорайоне: в подъезде дома был разбит оконный стеклопакет и поврежден радиатор батареи. Сотрудники ОМВД России по Псковскому району начали оперативно-розыскные мероприятия и по данному факту.

Причастными к совершению повреждения автотранспорта и общедомового имущества оказались двое псковичей 1999 и 2001 годов рождения, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.