Происшествия

Полиция пришла к хозяину собаки, которая разорвала нескольких котов на Завеличье

Полиция пришла к хозяину собаки, которая за месяц разорвала нескольких котов на Завеличье. Факт умышленного причинения вреда животным не подтвердился. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Виктория Юст / «ВКонтакте»

«Владелец животного установлен и опрошен. С ним проведена профилактическая беседа о нормах содержания животного. Факт умышленного причинения вреда животным не подтвердился», - сообщили в полиции.

В ходе объяснения владелец животного пояснил, что его гончая выгуливается всегда на поводке и инцидент произошёл в виду перекуса животным ошейника и срыва с поводка.

«Сейчас владелец животного уже приобрел усиленный ошейник для удержания животного», - отметили в ведомстве.