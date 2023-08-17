Происшествия

Доверчивая псковичка «одолжила» мошеннику 90 тысяч рублей

Жительница Пскова стала жертвой мошенников при попытке помочь подруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову обратилась местная жительница. 56-летняя женщина сообщила о хищении денежных средств. Потерпевшая рассказала полицейским, что днем ей поступило сообщение в мессенджере от лица подруги. Собеседница попросила одолжить крупную сумму - 90 тысяч рублей. Доверчивая псковичка решила помочь подруге и отправила необходимую сумму на присланные реквизиты банковского счета. Однако позже женщина поняла - от лица знакомой ей писал неизвестный злоумышленник, целью которого было обманным путем завладеть деньгами доверчивой потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.