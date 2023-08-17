Происшествия

Мошенники стали применять на псковичах новый способ обмана

Мошенники стали взламывать учетные записи жителей Псковской области через рассылки с просьбой проголосовать в конкурсе с уже взломанного аккаунта в WhatsApp*, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Например, все контакты из телефонной книги псковича, имеющие у себя вышеуказанный мессенджер, получили следующее сообщение: «Привет! Извини, что отвлекаю. Можешь тут за Киру проголосовать, пожалуйста? Это моя племянница. У них в балетной школе конкурс проходит, путевка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы».

Далее прилагалась ссылка на конкурс, по которой требовалось перейти, указать номер телефона, электронную почту и зайти на свою страницу в соцсетях.

После введения своих личных данных, доверчивые люди также становятся жертвами взлома. С их аккаунтов приходят сообщения с просьбами перевести крупные суммы рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводите свои личные данные на неизвестных сайтах.

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