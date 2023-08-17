Происшествия

Мужчина в чёрном пропал в Себеже

36-летний Алексей Семенов пропал в Пскове. С 14 августа его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, обрит наголо, серо-голубые глаза.

Был одет в черную майку, черные штаны, черные носки и черные кожаные тапки. Особые приметы: есть шрам на правой брови.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.