Происшествия

Грозовые разряды подожгли три дома в Псковской области

Грозовые разряды подожгли три дома в Псковской области 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

19 августа о возгорании в ведомство сообщили в 3:46. В псковской деревне Балсово сгорели баня и хозяйственная постройка. Удалось спасти жилой дом. Уточняется, что разряд попал в строение бани.

В 22:55 пожар произошел в печорской деревне Клезено. Там из-за грозы сгорел жилой дом, удалось спасти две хозяйственные постройки. Кроме того, в другой печорской деревне Печки огонь повредил потолок бани.