Происшествия

Сыпь и волдыри появляются на телах великолучан после купания в озерах Фотьево и Лычево

Сыпь и волдыри появляются на телах великолучан после купания в озерах Фотьево и Лычево в Великолукском районе. Соответствующие снимки публикуют в социальных сетях. Горожане предполагают, что причина кожных воспалений — цветение воды.

Фото: «Луки.ру»

В великолукском кожно-венерологическом диспансере рассказали, что это может быть церкариоз или так называемый «зуд купальщиков» — кожное заболевание, которые вызывают личинки гельминтов-церкарий.

Церкариоз – паразитарное заболевание, возбудителями которого являются невидимые вооруженным глазом личинки гельминтов-церкарий, которые встречаются у водоплавающих птиц. Чаще всего подцепить церкариев получается летом, когда становится жарко. Большой риск быть укушенным в неглубоких, стоячих озерах и прудах.

Церкарии изначально живут в телах зараженных моллюсков-прудовиков. В теплое время года они выходят из них в поисках – уток, чаек, диких гусей. Если на их пути встречается человек – то паразиты пытаются внедриться и в него через кожу, но не приживаются и гибнут, вызывая сильный зуд и кожное раздражение, пишет «Луки.ру».

«Самолечением не стоит заниматься. Нужно сразу обратится к врачу, который назначит лечение», — отметили в диспансере.

Добавим, что с такой проблемой в великолукский диспансер каждый год обращаются взрослые и дети.