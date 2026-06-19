Жительница Пыталовского округа перевела мошенникам почти три миллиона рублей

Прокуратура Пыталовского района возбудила уголовное дело по факту очередного факта дистанционного мошенничества. Местная жительница, введенная в заблуждение мошенниками в Telegram, перевела им свои сбережения в размере 2 839 520 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Введенная в заблуждение посредством общения через приложение Telegram по факту приобретения автомобиля на территории другого государства, женщина в период с 12 марта перевела свои сбережения в размере 2 839 520 рублей неизвестным лицам.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.