Более 500 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Неустановленные лица под видом менеджеров и банковских служащих по телефонам и в мессенджерах ввели в заблуждение ряд жителей Пскова, Опочки, Пыталово, Острова, а также Псковского муниципального округа и завладели их денежными средствами на общую сумму более полумиллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В частности, они предложили собеседникам дополнительный заработок в Сети. Кого-то злоумышленники оставили без средств под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета». А некоторых пользователей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе трансформатора и автомобильного двигателя.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности более 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.