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Псковичку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Псковичку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района

37-летняя жительница Псковского района, лишенная родительских прав и привлеченная к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих детей, а также судимая за аналогичное преступление в апреле 2023 года, продолжила неуплачивать алименты.

Не сделав надлежащие выводы, подсудимая продолжила нарушать охраняемые законом интересы ребенка и в период с декабря 2023 года по июнь 2023 года не исполняла обязанности по материальному содержанию дочери.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой назначил виновной наказание в виде 1 года 1 месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.