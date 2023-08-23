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Псковичку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

23.08.2023 21:32|ПсковКомментариев: 0

Псковичку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района 

37-летняя жительница Псковского района, лишенная родительских прав и привлеченная к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих детей, а также судимая за аналогичное преступление в апреле 2023 года, продолжила неуплачивать алименты.

Не сделав надлежащие выводы, подсудимая продолжила нарушать охраняемые законом интересы ребенка и в период с декабря 2023 года по июнь 2023 года не исполняла обязанности по материальному содержанию дочери.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой назначил виновной наказание в виде 1 года 1 месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу. 

Теги: #алименты #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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