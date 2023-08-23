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Псковича лишили свободы за незаконный оборот наркотиков

23.08.2023 19:23|ПсковКомментариев: 0

Псковича осудили за незаконной оборот наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Подсудимый вместе с соучастником разместил восемь свертков с наркотическим веществом на территории города Пскова. Довести до конца преступные действия мужчина не смог в связи с обнаружением свертков сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, он приобрел и хранил поддельный паспорт гражданина в целях использования.

Ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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