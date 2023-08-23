Пенсионерка из Великих Лук фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Беларусь

61-летняя пенсионерка из Великих Лук подозревается в фиктивной регистрации гражданина Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ноябре прошлого года неработающая жительница Великих Лук на территории СНТ «Урожай» зарегистрировала гражданина Республики Беларусь 1995 года рождения. Регистрация оказалась фиктивной. Кроме того, иностранцы не пребывали по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.