Происшествия

Упавшее на делянке дерево убило лесоруба в Стругокрасненском районе

46-летний мужчина погиб на лесозаготовительной делянке в Стругокрасненском районе 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен его 46-летний знакомый – вальщик леса, который указанным днем вместе с ним выполнял лесозаготовительные работы в Стругокрасненском районе. В результате падения спиленного подозреваемым дерева пострадавший получил телесное повреждение в виде травмы грудной клетки, от которого скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.