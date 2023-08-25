Происшествия

Более 400 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионера в Стругокрасненском районе

430 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионера в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

76-летний пенсионер обратился в полицию и сообщил о хищении денег. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал легенду о попытке снятия денежных средств со счета пенсионера и убедил мужчину предотвратить эту попытку.

Пенсионер начал следовать инструкциям звонившего: установил программу удаленного доступа и ввел личные данные. В результате чего и стал жертвой дистанционного хищения денежных средств.

Мобильный телефон мужчины изъяли.