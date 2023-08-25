Происшествия

Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области

В Великих Луках и Пскове выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В Великих Луках ранним утром 26 августа у дома по улице Дьяконова полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Priora. Выяснилось, что им управлял нетрезвый житель Великолукского района 1992 года рождения.

А в Пскове вечером 24 августа по улице Звездной на машине Audi-80 следовал 51-летний житель деревни Глазово Печорского района. И он тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - отметили в ведомстве.