Происшествия

Житель Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов

36-летнй житель Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов на содержание двух детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В январе мужчина дважды привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание двух детей 2008 и 2010 года рождения, однако, как отметили в ведомстве, должных выводов для себя не сделал и мер к содержанию своих детей не предпринял.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года, которое может быть заменено принудительными работами на тот же срок.