Происшествия

Фотофакт: Фейерверк запустили в центре Пскова, несмотря на запрет

Псковичи запускали фейерверк, несмотря на действующий запрет правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: «МК в Пскове»

Компания молодых людей собралась вечером 1 сентября на Ольгинском мосту. Один молодой человек с коробкой с салютом спустился вниз, на газон рядом с Анастасиевской часовней, пишет «МК в Пскове».

Около 23.30 фейерверк подожгли, и он выпустил около 10 залпов. После этого молодые люди покинули мост.

Напомним, с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.