Происшествия

Житель Белоруссии украл электрические провода из двух домов в Опочке

Две кражи из частных домов раскрыли в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В МО МВД России «Опочецкий» обратились за помощью сразу два жителя деревни Глубокое: 63-летний мужчина и 54-летняя женщина заявили о кражах из частных домов по улице Садовой и улице Полярной. Неизвестный проник в обе постройки путем срыва навесных замков. Добычей злоумышленника стали электрические провода.

Полицейским удалось установить подозреваемого в хищении. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин Республики Беларусь 1988 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Продолжается выяснение всех обстоятельств хищения.