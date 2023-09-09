Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру нашли в Пскове

Полицейские изъяли денежную купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту обнаружили в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из крупной торговой сети.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).