Происшествия

Поездка в Печоры закончилась для четырех кубинцев выдворением из страны

Четырех граждан Кубы в Псковской области принудительно выдворят за пределы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

9 сентября пограничный наряд задержал граждан Кубы, которые находились в районе пункта пропуска «Куничина Гора» в пределах пограничной зоны без индивидуального пропуска. В суде нарушители пояснили, что прибыли с друзьями в Печоры с целью туризма, а о том, что находятся в пограничной зоне, не знали.

Печорский районный суд признал граждан Республики Куба виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 500 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.

До принудительного выдворения иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России (дислоцируется в Пскове).

Также двух из указанных кубинцев суд привлек к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, выразившегося в уклонении от выезда за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания. Каждый из них оштрафован на 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительной форме.