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Происшествия

Домофонный ключ от карточки, где деньги лежат

13.09.2023 17:22|ПсковКомментариев: 0

До Пскова дошла идущая по стране волна нового вида мошенничества. На подъездах появляются объявления о скорой замене домофона. Жильцам предлагают оставить на сайте заявку на ключи - с вводом полных данных своей карточки, включая цифры с обратной стороны и код из смс. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера на свой страх и риск прошла виртуальный путь жертвы мошенников и узнала, как обойти расставленные ими сети.

 

А коммунальщики-то ненастоящие!

В редакцию Псковской Ленты Новостей в конце прошлой недели обратилась жительница областного центра Вера Кужева. Девушка увидела на подъезде своего дома на улице Алтаева объявление о замене домофона. Из текста следовало, что уже через несколько дней электронный замок якобы заменят на новый, сделает это управляющая компания за свой счет. Для получения ключей жильцам нужно оставить заявку на сайте. При попытке посетить указанный в объявлении интернет-ресурс Вера Кужева увидела в браузере предупреждение о мошенниках. Тогда она обратилась в СМИ, чтобы предупредить других горожан.

Сразу после ее обращения журналисты выяснили, что никто домофон менять не собирается, а наклеенные на подъезд бумажки несут опасность, вывесили их мошенники в разных районах города.

Теперь попытаемся разобраться, в чем именно заключается обман и как жильцам в таких случаях понять, настоящие коммунальщики или преступники общаются с ними через листок на подъезде.

В этом месте должно стоять предупреждение: трюк выполнен профессионалами, не пытайтесь повторить. Мы сейчас проделаем виртуальный путь, по которому вынуждают пройти жильцов. Однако настоятельно рекомендуем никому и никогда не делать того же самого, чтобы не остаться с пустыми карманами. Пример объявления с домофоном хорошо показывает, на что обращать внимание не только в этом, но и в других подобных случаях.

Подстегнуть жильца

На беглый взгляд горожанина, возвращающегося домой после трудового дня и кидающего глаз на очередную бумажку у дверей, объявление написано бюрократическим языком, в манере официальных инстанций - все, чтобы усыпить бдительность. Дата раздачи ключей стоит впритык, то есть применен маркетинговый ход, связанный с дефицитом времени, - это нужно, чтобы жертва не успела впопыхах опомниться. В случае настоящей замены домофона никто бы так не сделал, известно, как тяжело организовать многоквартирный дом и направить в одном направлении. Нужен хотя бы месяц. Что вообще за спешка менять один работающий домофон на другой? Но задуматься об этом жильцам не дают: осталось-то всего три дня! Как бы не лишиться доступа в подъезд.

Итак, предположим, что наша бдительность спит, а мнимая срочность заставила поторопиться на указанный в объявлении сайт. Туда и отправляемся. Если сделать это через поисковую строку, действительно, выскакивает предупреждение о мошенниках. Но мы упорные, хотим ключи от домофона, поэтому забиваем сайт в адресную строку. Автоматическая переадресация открывает совсем другую ссылку. Так заметают следы и уходят от блокировки вредоносного ресурса.

Половину страницы занимает название настоящей компании, работающей на рынке обслуживания домофонов. Правда, если проверить реквизиты, выяснится, что предприятие находится в Москве. Однако название компании совпадает с наименованием предприятия, работающего в Пскове. Для мошенников это редкая удача, так как сайт у них один на всю страну, сообщения о появлении аналогичных объявлений поступают из Челябинска, Перми, Севастополя и прочих городов. Нюанс в том, что Пскове под этим названием работает ООО, а в Москве АО, реквизиты у них разные, но это детали, в которые замученный бытом жилец вряд ли будет вдаваться. Да и обе настоящие компании не имеют никакого отношения к распространению по всей стране мошеннических расклеек.

На сайте нам предлагают заполнить адрес. Поля для города нет. Вводим несуществующую улицу Магеры, номер дома игнорируем, квартиру ставим «от балды». То есть ключи просим на несуществующий в природе адрес. Но сайт это не смущает. Только плати.

Для сбора денег (по 300 рублей за ключ) автоматически открывается еще один сайт. Страница для ввода данных карты сделана под платежную систему. Но сайт снова левый, некий Ecofrienly, таких платежных систем не существует. Однако страница увешана успокаивающими плашками «Роскасса», «Безопасная оплата в интернете», «Безопасность оплаты гарантируется». Все для того, чтобы жилец сделал главное, для чего его привели - ввел номер своей карточки, срок ее действия, код с обратной стороны и код из смски.

Все, с этого момента мошенники получили доступ к пластику жертвы и могут выпотрошить карточку до дна. Спишут не 300 рублей, а все, что есть на счете.

Для реализации своей схемы мошенникам необязательно приезжать в Псков. Более того, не факт, что они вообще находятся на территории России. Наверняка, для расклейки объявлений через интернет за копейки были наняты школьники или студенты. Организаторам остается только стричь купоны с доверчивых жильцов. Повсюду в городе камеры, расклейщиков найти наиболее реально. Но какой с них спрос? Да и вряд ли те выведут на учредителей криминального бизнеса: кто-то анонимный предложил в интернете заработать пару тысяч. Как бывает в таких случаях, заказчики работают не под реальными данными, а все следы давно зачищены.

Написанному не верить

«Полная уголовщина», - дает свою оценку действиям тех, кто придумал ход с липовыми домофонами, Алексей Кириллов, член Общественной палаты Псковской области и ведущий программы «Коммунальный ликбез» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отмечает, что ранее за сомнительными объявлениями на подъездах стояли реальные коммерсанты, пусть и действующие в серой зоне. Свою рекламу они размещают, как официальные уведомления: то о потраве крыс, то о поверке счетчиков, то об обслуживании газового оборудования. И услугу все-таки оказывают. Втридорога, и не всегда она реально необходима, но все-таки на адрес выходят мастера. Нынешний случай — новый тип обмана. Жильцы теряют не 300 рублей за несуществующий ключ, а реквизиты своей карты.

Алексей Кириллов дает совет, что делать, чтобы понять, каким объявлениям на подъезде верить, а какие игнорировать:

«Ходить на общее собрание, знать телефон управляющей организации и обращаться в совет дома. То есть быть в курсе того, что происходит в доме, а любую информацию перепроверять у членов совета или в управляйке. В современном мире без этого никак, слишком много информации из разных источников. "Не фейк ли это? Не хотят меня обмануть?" Задаваться такими вопросами сейчас детей учат уже в детском саду. Взрослым, которых учили, наоборот, верить написанному, нужно взять за аксиому — не верить ничему».

В полиции говорят о том же:

«Когда на подъезде появляются сообщения о замене домофона, травле клопов, крыс, обработке помещений — лучше всего позвонить в управляющую компанию и уточнить информацию о проведении подобных работ, - дали рекомендацию в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - Есть универсальные советы для любой услуги: необходимо тщательно выбирать поставщика, не доверять случайным объявлениям на досках объявлений или в соцсетях, обязательно уточнять у поставщика лицензии, дающие право оказывать услуги, удостоверения или документы у сотрудников, которые приходят к заказчикам домой. Кроме того, в целях сохранности имущества не стоит оставлять работников без присмотра».

Рекомендации полиции:
- Если в бумажном объявлении или сообщении по телефону вы видите упоминание, что работы будут вести с ведома УК, обязательно позвоните в свою управляющую компанию (или ТСЖ). Спросите, действительно ли запланированы такие работы и какая организация их проведет.
- Не переходите на сомнительные интернет-сайты и не вводите личные данные (адрес, фамилию и имя и так далее). Преступники нередко создают сайты-двойники: отличие от действующего официального сайта может быть даже в одной точке.
- Никому не называйте ПИН-коды банковских карт и коды подтверждений финансовых операций.
- Не открывайте дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе тем, кто представляется сотрудниками социальных или коммунальных служб. Мошенники могут пытаться попасть внутрь квартиры под предлогами проверки газового или водяного оборудования, замены приборов учета, надбавки к пенсии, перерасчета квартплаты, премии ветеранам, продажи медицинских приборов или других товаров по льготным ценам и так далее. Но основная цель этих злоумышленников — узнать, где хранятся деньги.
- В любом случае попросите посетителей предъявить документы. Но даже если незнакомцы покажут документы, не спешите открывать им двери. Нелишним будет позвать соседей, позвонить в учреждение (которое якобы представляют пришедшие) и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия. Другой вариант — сообщить о визите нежданных гостей по телефону 02 (с мобильного — 102).

Конкретных заявлений о материальном ущербе, понесенном псковичами от действий лже-домофонщиков, пока не поступало.

«В УМВД России по городу Пскову проводится проверка по факту расклейки объявлений с предложениями заменить домофон, - сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции. - Однако пока пострадавшие граждане в правоохранительные органы не обращались».

Если кто-то из псковичей пострадал от «домофонных мошенников», ему следует обратиться в ближайший отдел полиции.

Юлия Магера

Теги: #происшествие #ЖКХ #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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