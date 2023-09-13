Происшествия

Пскович выбил дверь в квартиру незнакомца и до смерти избил его

48-летнему жителю Пскова предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Вечером 30 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в первый попавшийся подъезд одного из многоквартирных домов на улице Ижорского батальона в городе Пскове, где, выбив входную дверь на первом этаже, проник в квартиру и нанес ранее незнакомому 53-летнему хозяину множество ударов руками и ногами в область головы.

Продолжая свои преступные действия, он дважды ударил приехавшего по сообщению о преступлении сотрудника полиции. Преступные действия нападавшего были пресечены.

Хозяин квартиры был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался от полученной травмы.

Мужчине предъявлено обвинение , по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.