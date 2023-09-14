Происшествия

Дновца осудили за избиение похожим на биту предметом обокравшего его похитителя

35-летнего жителя Дновского района привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека, который украл его имущество (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ночью весной 2022 года подсудимый за похищенные у него со стены магазина камеры наружного видеонаблюдения решил разобраться со злоумышленником, вооруженным ножом. Он ударил его предметом, похожим на биту, по предплечью и голени. В результате потерпевшему диагностировали рану предплечья и закрытый многофрагментарный перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.